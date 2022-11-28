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На карту "пунктов несокрушимости" внесли изменения

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Локации на карте "пунктов несокрушимости" поделили на три категории
Локации на карте "пунктов несокрушимости" поделили на три категории
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

На карту "пунктов несокрушимости" внесли изменения. Об этом 28 ноября в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сказал, что теперь на сайте будут отображаться три основные категории:

  • места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор для подзарядки, тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;

  • места, организованные предпринимателями, где есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;

  • магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии, но не предоставляют услуги по подзарядке.

"Будем постоянно инспектировать "пункты несокрушимости" для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", – заявил Тимошенко.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В Киеве, как сообщал 25 ноября мэр Виталий Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости".

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

В вечернем обращении 25 ноября Зеленский заявил о "профанации" с киевскими "пунктами несокрушимости", которую, по словам главы государства, "никто и никому не простит, как и ложь в отчетах разного уровня". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.

Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости", и 20% из них были закрыты

Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней". В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не видит политической подоплеки в ситуации с критикой развертывания в Киеве "пунктов несокрушимости".  

Теги: ГСЧС, помощь, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, предприниматели, власть, Кирилл Тимошенко
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