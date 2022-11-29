Из-за чрезвычайной ситуации пациентов из больницы Ладыжина Винницкой области будут транспортировать в соседний город – Минздрав

Пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи, будут доставлять в Гайсин Фото: depositphotos.com

В министерстве отметили, что в результате террористических атак российских оккупантов более 18 тыс. местных жителей остаются без отопления.

"Несмотря на то, что электроэнергия восстановлена, отапливать помещение крайне сложно. В том числе не может полноценно функционировать местная больница. Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в нахождении в стационаре, в Гайсинскую центральную райбольницу (20 км от Ладыжина). Также в Гайсин будут продолжать доставлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, маршруты пациента продолжают функционировать, а пациенты продолжают получать медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

28 ноября в Ладыжине была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера: после ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.