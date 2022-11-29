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Из-за чрезвычайной ситуации пациентов из больницы Ладыжина Винницкой области будут транспортировать в соседний город – Минздрав

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Пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи, будут доставлять в Гайсин
Пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи, будут доставлять в Гайсин
Фото: depositphotos.com

Пациентов из больницы Ладыжина Винницкой области из-за чрезвычайной ситуации эвакуируют в Гайсин. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В министерстве отметили, что в результате террористических атак российских оккупантов более 18 тыс. местных жителей остаются без отопления.

"Несмотря на то, что электроэнергия восстановлена, отапливать помещение крайне сложно. В том числе не может полноценно функционировать местная больница. Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в нахождении в стационаре, в Гайсинскую центральную райбольницу (20 км от Ладыжина). Также в Гайсин будут продолжать доставлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, маршруты пациента продолжают функционировать, а пациенты продолжают получать медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02twj713JqF3Z5XgQdFuEbjVMtzoXxWufArdTKvmHGEH7NQxJoCjCBqKyp5GXjmFzTl

28 ноября в Ладыжине была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера: после ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Винницкая область, отопление, больница, чрезвычайная ситуация, война России против Украины, Минздрав, теплоснабжение
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