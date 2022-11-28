В Винницкой области из-за критической ситуации с теплом объявлена чрезвычайная ситуация

После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города. В Ладыжине после обращения и.о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца разворачивается работа чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии, говорится в сообщении.
"Меры, которые до сих пор принимают Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны. 18 тыс. человек без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома – это электроприборы. Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Местные власти занимаются восстановлением работы теплосетей и разворачивают дополнительные пункты обогрева.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.