Кличко не исключил, что в случае обстрелов России Киев может остаться без тепла до весны

Об этом 1 декабря в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Мероприятие транслировалось в YouTube фонда Open Ukraine.

"Мы никогда не думали, что противник будет разрушать нашу критическую инфраструктуру, наши ТЭЦ, энергоснабжение, водоснабжение… На прошлой неделе мы пережили ситуацию, когда в Киеве почти был блекаут... Четыре тысячи сотрудников коммунальных предприятий днем и ночью работали для того, чтобы восстановить воду, тепло, электричество. Сейчас ситуация постепенно выровнялась, если можно так назвать", – сказал Кличко.

Тем не менее, отметил мэр, временные отключения в Киеве еще есть, а угроза новых обстрелов остается достаточно большой.

"Я не хочу нагнетать, но мы должны быть готовы к разным сценариям, и, даже, к худшему сценарию... Не только знать, что может быть, но и знать, что делать в этой ситуации, давать инструкции и помогать людям выжить, – подчеркнул Кличко. – Если в течение 24 часов при внешней температуре -5 °C не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. Это значит, что до начала весны… будут сложные вызовы".

В Киевской городской госадминистрации 29 ноября призвали организации, которые обслуживают дома с централизованной системой теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации в столице слить воду из отопительных систем, если температура опустится до -3 °C и ниже.