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Кличко не исключил, что в случае обстрелов России Киев может остаться без тепла до весны

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На прошлой неделе в Киеве почти был блекаут, отметил Кличко 1 декабря
На прошлой неделе в Киеве почти был блекаут, отметил Кличко 1 декабря
Фото: EPA

В Киеве из-за массированных ракетных обстрелов России по Украине сохраняется угроза разрушения системы энергоснабжения.

Об этом 1 декабря в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Мероприятие транслировалось в YouTube фонда Open Ukraine.

"Мы никогда не думали, что противник будет разрушать нашу критическую инфраструктуру, наши ТЭЦ, энергоснабжение, водоснабжение… На прошлой неделе мы пережили ситуацию, когда в Киеве почти был блекаут... Четыре тысячи сотрудников коммунальных предприятий днем и ночью работали для того, чтобы восстановить воду, тепло, электричество. Сейчас ситуация постепенно выровнялась, если можно так назвать", – сказал Кличко.

Тем не менее, отметил мэр, временные отключения в Киеве еще есть, а угроза новых обстрелов остается достаточно большой.

"Я не хочу нагнетать, но мы должны быть готовы к разным сценариям, и, даже, к худшему сценарию... Не только знать, что может быть, но и знать, что делать в этой ситуации, давать инструкции и помогать людям выжить, – подчеркнул Кличко. – Если в течение 24 часов при внешней температуре -5 °C не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. Это значит, что до начала весны… будут сложные вызовы".

В Киевской городской госадминистрации 29 ноября призвали организации, которые обслуживают дома с централизованной системой теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации в столице слить воду из отопительных систем, если температура опустится до -3 °C и ниже.

Контекст:

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

В столице через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах, утром 26 ноября – фактически все дома Киева уже были с теплом, сообщал Кличко.

В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, отопление, электричество, водоснабжение, угрозы, ТЭЦ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, безопасность, температура, разрушения, инфраструктура, теплоснабжение, мэр, Киевский форум по безопасности
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