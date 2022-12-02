Уже 100 тыс. человек воспользовались "пунктами несокрушимости" – Тимошенко

По словам Тимошенко, 4098 пунктов оборудованы силами областных военных администраций в сотрудничестве с общинами, 1028 пунктов – силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все точки обеспечены генераторами.
"Российские террористы не оставляют попыток уничтожить Украину, уничтожить нашу инфраструктуру, а мы готовимся к разным сценариям развития событий, разворачиваем все больше "пунктов несокрушимости". В таких местах в случае длительного отключения электричества или тепла каждый гражданин сможет согреться и выйти на связь с родными", – сказал Тимошенко.
Он заявил, что "пунктами несокрушимости" за последние две недели воспользовались 100 тыс. человек.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется.