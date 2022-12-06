Россияне нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге – ГВА

Об этом в Facebook сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал руководитель ГВА.

Накануне, в ночь на 5 декабря, оккупанты трема ракетами обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога, отмечал Вилкул. Он назвал "значительными" разрушения на предприятии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)