Россияне нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге – ГВА

Об этом в Facebook сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал руководитель ГВА.
Накануне, в ночь на 5 декабря, оккупанты трема ракетами обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога, отмечал Вилкул. Он назвал "значительными" разрушения на предприятии.
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Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога.
В октябре россияне, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе.
27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.