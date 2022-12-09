240 раненных оккупантов и 20 единиц уничтоженной военной техники. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по складам противника в Запорожской области

"Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области потери врага составили около 240 человек ранеными", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

"Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск", – отметили в Генштабе.

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