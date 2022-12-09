240 раненных оккупантов и 20 единиц уничтоженной военной техники. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по складам противника в Запорожской области

"Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области потери врага составили около 240 человек ранеными", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
"Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
1 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений дальше от линии столкновения, а также вывозят награбленное имущество.