Украинские десантники захватили редкую вражескую боевую машину пехоты "Басурманин" в идеальном состоянии. Видео

На вооружении у оккупантов пока не так много таких БМП, говорят украинские военные Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

"Как рассказали десантники, во время боя враг просто бросил машину, спасая свою жизнь. "Басурманин" оказался новым и в идеальном состоянии. Сейчас житомирские десантники обкатывают и опробуют БМП, и уже скоро она будет работать на победу Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, эта техника – модернизированная БМП-1. Впервые ее продемонстрировали в 2018 году, а опробовал ее враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.

"Сколько таких "Басурман" есть на вооружении у оккупанта, пока не известно, но украинские военные говорят, что их не так много. Поэтому такой трофей еще ценнее", – отметили в сообщении.