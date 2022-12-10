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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники захватили редкую вражескую боевую машину пехоты "Басурманин" в идеальном состоянии. Видео

На вооружении у оккупантов пока не так много таких БМП, говорят украинские военные
На вооружении у оккупантов пока не так много таких БМП, говорят украинские военные
Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у оккупантов БМП-1АМ "Басурманин" и вскоре применят ее против противника. Об этом сообщила 9 декабря в Telegram пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Как рассказали десантники, во время боя враг просто бросил машину, спасая свою жизнь. "Басурманин" оказался новым и в идеальном состоянии. Сейчас житомирские десантники обкатывают и опробуют БМП, и уже скоро она будет работать на победу Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, эта техника – модернизированная БМП-1. Впервые ее продемонстрировали в 2018 году, а опробовал ее враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.

"Сколько таких "Басурман" есть на вооружении у оккупанта, пока не известно, но украинские военные говорят, что их не так много. Поэтому такой трофей еще ценнее", – отметили в сообщении. 

Контекст:

К 9 декабря российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла в Украине около 93,4 тыс. военных, более 2,9 тыс. танков, около 1,9 тыс. артиллерийских систем, 164 единицы специальной техники и другое вооружение. 

Теги: военная техника, десантники, война России против Украины, БМП, потери армии России
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