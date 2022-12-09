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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: У России фантастические потери возле Бахмута. В день гибнет 500–1000 человек. К весне мобилизованных не останется

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Под Бахмутом идут ожесточенные бои, но россияне продвигаются там очень медленными темпами и с большими потерями, считают аналитики
Под Бахмутом идут ожесточенные бои, но россияне продвигаются там очень медленными темпами и с большими потерями, считают аналитики
Фото: EPA

В результате огромных потерь армии РФ в Донецкой области уровень недовольства в российском обществе будет расти, считает получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России бизнесмен Илья Пономарев. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину надо достичь чего-то, что он может "продать" в качестве победы, причем скорее не гражданам, а элитам. Минимальная "победа", которая теоретически возможна в этом качестве, – контроль над Донецкой и Луганской областями.

Именно поэтому, считает Пономарев, россияне так стараются взять "этот несчастный Бахмут", при каждом наступлении теряя множество людей и продвигаясь крайне медленно.  

"Количество потерь же фантастическое совершенно на этом пятачке. Если в день гибнет в общей сложности от 500 до 1000 человек, то сколько нужно времени на то, чтобы перемолоть всех тех, кого они мобилизовали? К весне их не останется, если считать, что есть же еще и раненые. Мы говорим про убитых – умножь на три – и ты получишь, что в день выбивается порядка 3000 человек. Это означает, что все эти мобилизованные – если даже взять, что им удалось мобилизовать 300 000, в чем есть сомнения, но допустим, – это 100 дней: три месяца – и вся эта мобилизация заканчивается, все эти люди вышли из строя", – подсчитал экс-депутат. 

По его мнению, этот процесс не может длиться бесконечно, так как "люди заканчиваются" – не только гибнут и получают ранения, но и попросту разбегаются. 

"Мобилизационный резерв, как они нам сами говорили, составляет несколько единиц миллионов человек. Это общий мобилизационный резерв, который на данный момент есть – мужчин нужного возраста, подходящих под ведение боевых действий. И уровень недовольства в обществе будет расти непрерывно", – уверен политик. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря. 

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев, и ВСУ могут годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Донецкая область, Илья Пономарев, мобилизация, ДНР, война России против Украины, Бахмут, ЛНР, война на Донбассе, ЛДНР, потери армии России
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