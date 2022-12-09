Пономарев: У России фантастические потери возле Бахмута. В день гибнет 500–1000 человек. К весне мобилизованных не останется

Под Бахмутом идут ожесточенные бои, но россияне продвигаются там очень медленными темпами и с большими потерями, считают аналитики Фото: EPA

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину надо достичь чего-то, что он может "продать" в качестве победы, причем скорее не гражданам, а элитам. Минимальная "победа", которая теоретически возможна в этом качестве, – контроль над Донецкой и Луганской областями.

Именно поэтому, считает Пономарев, россияне так стараются взять "этот несчастный Бахмут", при каждом наступлении теряя множество людей и продвигаясь крайне медленно.

"Количество потерь же фантастическое совершенно на этом пятачке. Если в день гибнет в общей сложности от 500 до 1000 человек, то сколько нужно времени на то, чтобы перемолоть всех тех, кого они мобилизовали? К весне их не останется, если считать, что есть же еще и раненые. Мы говорим про убитых – умножь на три – и ты получишь, что в день выбивается порядка 3000 человек. Это означает, что все эти мобилизованные – если даже взять, что им удалось мобилизовать 300 000, в чем есть сомнения, но допустим, – это 100 дней: три месяца – и вся эта мобилизация заканчивается, все эти люди вышли из строя", – подсчитал экс-депутат.

По его мнению, этот процесс не может длиться бесконечно, так как "люди заканчиваются" – не только гибнут и получают ранения, но и попросту разбегаются.

"Мобилизационный резерв, как они нам сами говорили, составляет несколько единиц миллионов человек. Это общий мобилизационный резерв, который на данный момент есть – мужчин нужного возраста, подходящих под ведение боевых действий. И уровень недовольства в обществе будет расти непрерывно", – уверен политик.

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