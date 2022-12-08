Десантники показали, как уничтожают позиции оккупантов в районе Бахмута. Видео

"На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что минометчики получили информацию о действиях противника от подразделений с беспилотниками и уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

"После успешного огневого поражения в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше, – отметил командир минометного подразделения.

ВИДЕО

Видео: Командування Десантно-штурмових військ ЗС України / YouTube