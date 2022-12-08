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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Десантники показали, как уничтожают позиции оккупантов в районе Бахмута. Видео

 
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На видео зафиксирована работа минометного подразделения Десантно-штурмовых войск Украины
На видео зафиксирована работа минометного подразделения Десантно-штурмовых войск Украины
Скриншот: Командування Десантно-штурмових військ ЗС України / YouTube

Егеря Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили живую силу противника в районе города Бахмут Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба ДШВ ВСУ.

"На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что минометчики получили информацию о действиях противника от подразделений с беспилотниками и уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

"После успешного огневого поражения в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше, – отметил командир минометного подразделения.

ВИДЕО
Видео: Командування Десантно-штурмових військ ЗС України / YouTube
Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря. Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Теги: десантники, война России против Украины, Бахмут, миномет
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