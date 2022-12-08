В Донецкой области очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение – Зеленский

Президент отметил, что текущую ситуацию на поле боя обсуждали на сегодняшнем заседании ставки верховного главнокомандующего – были доклады командующих, разбор ситуации по конкретным направлениям.

"Прежде всего – относительно Донецкой области, районов Бахмута и других самых горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на заседании ставки также уделили должное внимание Луганской, Харьковской областям, были доклады по ситуации в целом и на границах.