На заседании ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили ситуацию на фронте и восстановление энергетики

"Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении Минобороны.
Также участники заседания рассмотрели следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника.
Кроме того, участники ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 3 декабря.