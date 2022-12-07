На заседании ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили ситуацию на фронте и восстановление энергетики

Зеленский и другие участники ставки обсуждали планы по уменьшению боевых возможностей российских войск Фото: Міністерство оборони України / Telegram

"Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении Минобороны.

Также участники заседания рассмотрели следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника.

Кроме того, участники ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.