Гуменюк рассказала, для чего оккупанты придерживали иранские дроны и почему применили сейчас

Атака в ночь на 7 декабря показала, что у оккупантов еще остались дроны-камикадзе Shahed-136 Фото: Andrii Nebytov / Telegram

Комментируя попытку атаковать украинские объекты, которую российские военные предприняли в ночь на 7 декабря, Гуменюк констатировала, что "это оружие еще есть у врага". По ее словам, "надо отдавать себе отчет", что не всегда отсутствие ударов характеризует исчерпание запасов того или иного вооружения у оккупантов.

Спикер ОК "Юг" пояснила, что захватчики подбирают тактику для того, чтобы влиять на разные направления и на разные аспекты ситуации в Украине: воздействовать и на открытые участки фронта, и психологически на население, а также на тыловые регионы.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", – убеждена она.

Гуменюк пояснила, что наряду с более высокоценными ракетами российские войска по-прежнему используют беспилотники.

"Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет ему полноценно, по [его] расчетам, провести свой террор", – подытожила Гуменюк.

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления.