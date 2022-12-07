Гуменюк рассказала, для чего оккупанты придерживали иранские дроны и почему применили сейчас

Комментируя попытку атаковать украинские объекты, которую российские военные предприняли в ночь на 7 декабря, Гуменюк констатировала, что "это оружие еще есть у врага". По ее словам, "надо отдавать себе отчет", что не всегда отсутствие ударов характеризует исчерпание запасов того или иного вооружения у оккупантов.
Спикер ОК "Юг" пояснила, что захватчики подбирают тактику для того, чтобы влиять на разные направления и на разные аспекты ситуации в Украине: воздействовать и на открытые участки фронта, и психологически на население, а также на тыловые регионы.
"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", – убеждена она.
Гуменюк пояснила, что наряду с более высокоценными ракетами российские войска по-прежнему используют беспилотники.
"Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет ему полноценно, по [его] расчетам, провести свой террор", – подытожила Гуменюк.
По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.