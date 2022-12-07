Ермак: Когда ты отсталый и под санкциями, а ракеты заканчиваются, то ты достаешь дешевые "мопеды". Но ВСУ уже отработали методику их уничтожения

"Когда ты технологически отсталый, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет – ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломить сильный народ Украины. Но методика уничтожения "мопедов" отработана, и ты снова останешься "с носом". Ведь ты – это Россия. А мы – это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее", – написал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".