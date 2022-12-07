Ермак: Когда ты отсталый и под санкциями, а ракеты заканчиваются, то ты достаешь дешевые "мопеды". Но ВСУ уже отработали методику их уничтожения

"Когда ты технологически отсталый, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет – ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломить сильный народ Украины. Но методика уничтожения "мопедов" отработана, и ты снова останешься "с носом". Ведь ты – это Россия. А мы – это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее", – написал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136.