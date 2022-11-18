Mash сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в России. В "Транснефти" эту информацию опровергли

"Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань Шесхарис в Новороссийске. По нашей информации, взрыв в районе гавани был зафиксирован ночью 18 ноября. Утром специалисты зафиксировали повреждения – они минимальны и на работоспособность систем не влияют", – говорится в сообщении.
Mash утверждает, что якобы на месте обнаружили обломки дрона и это такой же аппарат, "который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября".
Российский нефтяной монополист "Транснефть" не подтвердил факт атаки. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил ТАСС, что "эта информация не соответствует действительности".
"Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань Шесхарис в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", – подчеркнул он.
Создание флота морских дронов в Украине президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.
11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.
Зеленский отмечал, что первый морской дрон, на который собрали деньги в первые же часы сбора, назвали "Херсон", второй назовут "Севастополь".