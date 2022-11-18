Mash сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в России. В "Транснефти" эту информацию опровергли

"Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань Шесхарис в Новороссийске. По нашей информации, взрыв в районе гавани был зафиксирован ночью 18 ноября. Утром специалисты зафиксировали повреждения – они минимальны и на работоспособность систем не влияют", – говорится в сообщении.

Mash утверждает, что якобы на месте обнаружили обломки дрона и это такой же аппарат, "который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября".

Российский нефтяной монополист "Транснефть" не подтвердил факт атаки. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил ТАСС, что "эта информация не соответствует действительности".

"Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань Шесхарис в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", – подчеркнул он.