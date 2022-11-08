ВСУ приземлили неповрежденным российский беспилотник

"Специалисты РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") 28-й ОМБр (отдельной механизированной бригады. – "ГОРДОН") приземлили практически невредимый российский БПЛА "Орлан-10". Это уже не первый беспилотник на их счету, и, как говорят сами бойцы, ждут еще. Теперь противнику будет сложнее проводить разведку и корректировать огонь", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что беспилотник будет использован для нужд украинской армии.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Также применяются беспилотники российского производства, в частности "Орлан" и "Ланцет" (с иностранными комплектующими).