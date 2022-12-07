РФ заказала у Ирана сотних новых ракет и беспилотников – СМИ

Источники агентства dpa заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию.

По словам дипломата, речь идет о сотнях ракет и дронов, которые, однако, пока не поставлены оккупантам.

Собеседник агентства отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.