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РФ заказала у Ирана сотних новых ракет и беспилотников – СМИ

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Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию
Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию
Фото: Минобороны России / Telegram

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.

Источники агентства dpa заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию.

По словам дипломата, речь идет о сотнях ракет и дронов, которые, однако, пока не поставлены оккупантам.

Собеседник агентства отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. 

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ракета, сотрудничество
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