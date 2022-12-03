Ставка верховного главнокомандующего обсудила ситуацию на фронте, восстановление энергетики и духовную независимость Украины

Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу, проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

"Кроме того, был рассмотрен ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также было обсуждено продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений. Кроме того, в заседании участвовали министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.