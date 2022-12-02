"Методички Кремля, учение о сатанизме и нацистская символика". СБУ сообщила о результатах обысков в епархиях УПЦ МП в трех областях

На территории епархий УПЦ МП были обнаружены склады с прокремлевской литературой, отметили в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП "пропагандистские методички Кремля, учение о сатанизме и нацистскую символику".

"На территории епархий обнаружены склады с прокремлевской литературой… и тексты молитв за московского патриарха Кирилла, – говорится в сообщении. – В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатской области найдены символика запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины. Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов".

Кроме того, на территории Ровенско-Острожской епархии сотрудники СБУ обнаружили "скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославлению "русской земли" и "русских солдат", написанные белорусскими и российскими авторами".

"Во время мероприятий по безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах в Житомирской области выявлены лица, которые находятся на связи с гражданами России. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. "Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом", – указали в спецслужбе.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу "для дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности", резюмировали в Службе безопасности.