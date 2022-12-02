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"Методички Кремля, учение о сатанизме и нацистская символика". СБУ сообщила о результатах обысков в епархиях УПЦ МП в трех областях

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На территории епархий УПЦ МП были обнаружены склады с прокремлевской литературой, отметили в СБУ
На территории епархий УПЦ МП были обнаружены склады с прокремлевской литературой, отметили в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия по безопасности на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.

Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП "пропагандистские методички Кремля, учение о сатанизме и нацистскую символику".

"На территории епархий обнаружены склады с прокремлевской литературой… и тексты молитв за московского патриарха Кирилла, – говорится в сообщении. – В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатской области найдены символика запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины. Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов".

Кроме того, на территории Ровенско-Острожской епархии сотрудники СБУ обнаружили "скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославлению "русской земли" и "русских солдат", написанные белорусскими и российскими авторами".

"Во время мероприятий по безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах в Житомирской области выявлены лица, которые находятся на связи с гражданами России. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. "Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом", – указали в спецслужбе.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу "для дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности", резюмировали в Службе безопасности.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid034YbF6cuACJCgUfL9pgoUyVpmxBxxvAy8sFLRD1M2FDfF7npnxhmVj5DDQGuaXaZUl

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента, а затем сообщила о подозрении священнослужителю, который организовал богослужение. Его подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и прославлении ее участников. 

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкойТернопольскойЗакарпатской и Житомирской областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

СБУ сообщила, что в Почаевской духовной семинарии нашла литературу, отрицающую существование украинского народа. В ходе обысков в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП выяснилось, что монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", а в найденных там брошюрах отрицается право Украины на независимость, рассказали в спецслужбе. 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

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