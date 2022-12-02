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Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях

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В Украине проверят УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом"
В Украине проверят УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом"
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Указ президента Украины №820/2022 от 1 декабря опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу в день опубликования.

Накануне в вечернем обращении Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Согласно решению СНБО, опубликованному в указе, Кабмину поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. Законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы.

Также правительству поручено безотлагательно решить вопрос отнесения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров, а также решить вопросы функционального подчинения Госслужбы по этнополитике структурных подразделений местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.

Кроме того, Кабмину необходимо обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

СНБО также поручило Государственной службе по этнополитике в двухмесячный срок провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости применить предусмотренные законом меры.

Помимо этого, СНБО поддержало внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и применило санкции в отношении физических лиц.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", – говорится в документе, но список лиц, к которым применят санкции, на сайте Офиса президента не опубликован. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Теги: СБУ, религия, санкции, УПЦ МП, СНБО, церковь, православие, указ, Владимир Зеленский, законопроект, заповедник, Служба безопасности Украины, Государственная служба по этнополитике и свободе совести
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