Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях

Указ президента Украины №820/2022 от 1 декабря опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу в день опубликования.
Накануне в вечернем обращении Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
Согласно решению СНБО, опубликованному в указе, Кабмину поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. Законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы.
Также правительству поручено безотлагательно решить вопрос отнесения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров, а также решить вопросы функционального подчинения Госслужбы по этнополитике структурных подразделений местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.
Кроме того, Кабмину необходимо обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
СНБО также поручило Государственной службе по этнополитике в двухмесячный срок провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости применить предусмотренные законом меры.
Помимо этого, СНБО поддержало внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и применило санкции в отношении физических лиц.
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", – говорится в документе, но список лиц, к которым применят санкции, на сайте Офиса президента не опубликован.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.