Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях

В Украине проверят УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом" Фото: depositphotos.com

Указ президента Украины №820/2022 от 1 декабря опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу в день опубликования.

Накануне в вечернем обращении Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Согласно решению СНБО, опубликованному в указе, Кабмину поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. Законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы.

Также правительству поручено безотлагательно решить вопрос отнесения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров, а также решить вопросы функционального подчинения Госслужбы по этнополитике структурных подразделений местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.

Кроме того, Кабмину необходимо обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

СНБО также поручило Государственной службе по этнополитике в двухмесячный срок провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости применить предусмотренные законом меры.

Помимо этого, СНБО поддержало внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и применило санкции в отношении физических лиц.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", – говорится в документе, но список лиц, к которым применят санкции, на сайте Офиса президента не опубликован.