Подрывная деятельность спецслужб РФ в религиозной среде Украины. Зеленский анонсировал персональные санкции

Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося сегодня.

По словам Зеленского, на этом заседании рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с Россией и приняли ряд решений. В частности – Кабмину поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Кроме того, всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, поручили "активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины", – заявил Зеленский.

"И [поручено] применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре", – добавил он.