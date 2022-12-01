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ОБЩЕСТВО

Подрывная деятельность спецслужб РФ в религиозной среде Украины. Зеленский анонсировал персональные санкции

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Зеленский о санкциях: Фамилии будут обнародованы вскоре
Зеленский о санкциях: Фамилии будут обнародованы вскоре
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 1 декабря анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося сегодня. 

По словам Зеленского, на этом заседании рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с Россией и приняли ряд решений. В частности – Кабмину поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. 

Кроме того, всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, поручили "активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины", – заявил Зеленский. 

"И [поручено] применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре", – добавил он. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП.

В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".

В ходе обысков в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП выяснилось, что монахини призывали к "пробуждению матушки Руси", а в найденных там брошюрах отрицается право Украины на независимость. 

23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году. Прихожанами УПЦ МП себя считают 2% украинцев, рассказал в опубликованном 1 декабря интервью руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, религия, санкции, УПЦ МП, церковь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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