Состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры, сообщил Зеленский

Президент начал свое обращение с упоминания о всеукраинском референдуме о независимости Украины, состоявшемся 31 год назад.
"Наше стремление жить свободно, которое было высказано 24 августа и подтверждено 1 декабря, не сломить. Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы уже добыли в борьбе это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", – заявил он.
Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией.
"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – продолжил он.
На заседании, как рассказал Зеленский, СНБО поручил:
Также, по словам Зеленского, Кабмину поручено обеспечить проверку "наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями" имуществом, которое находится на территории Киево-Печерской лавры.
Кроме того, как сказал президент, Государственная службы по этнополитике и свободе совести нуждается в повышении статуса и усилении возможностей, поэтому будет реформирована.
"Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины. Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – добавил он и анонсировал введение санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.