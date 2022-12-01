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Состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры, сообщил Зеленский

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СНБО поручил Кабмину внесли на рассмотрение Рады законопроект о невозможности действия в Украине религиозных организаций, аффилированных с РФ, сказал Зеленский
СНБО поручил Кабмину внесли на рассмотрение Рады законопроект о невозможности действия в Украине религиозных организаций, аффилированных с РФ, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

1 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Текст приводит его пресс-служба.

Президент начал свое обращение с упоминания о всеукраинском референдуме о независимости Украины, состоявшемся 31 год назад. 

"Наше стремление жить свободно, которое было высказано 24 августа и подтверждено 1 декабря, не сломить. Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы уже добыли в борьбе это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", – заявил он. 

Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. 

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – продолжил он. 

На заседании, как рассказал Зеленский, СНБО поручил: 

  • Кабинету Министров – внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций;
  • Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом "и при необходимости – принять предусмотренные законом меры". 

Также, по словам Зеленского, Кабмину поручено обеспечить проверку "наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями" имуществом, которое находится на территории Киево-Печерской лавры. 

Кроме того, как сказал президент, Государственная службы по этнополитике и свободе совести нуждается в повышении статуса и усилении возможностей, поэтому будет реформирована. 

"Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины. Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – добавил он и анонсировал введение санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.  

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, религия, референдум, УПЦ МП, СНБО, церковь, запрет, независимость, Владимир Зеленский, законопроект, Кабмин
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