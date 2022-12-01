Состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры, сообщил Зеленский

СНБО поручил Кабмину внесли на рассмотрение Рады законопроект о невозможности действия в Украине религиозных организаций, аффилированных с РФ, сказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент начал свое обращение с упоминания о всеукраинском референдуме о независимости Украины, состоявшемся 31 год назад.

"Наше стремление жить свободно, которое было высказано 24 августа и подтверждено 1 декабря, не сломить. Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы уже добыли в борьбе это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", – заявил он.

Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией.

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – продолжил он.

На заседании, как рассказал Зеленский, СНБО поручил:

Кабинету Министров – внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций;

Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом "и при необходимости – принять предусмотренные законом меры".

Также, по словам Зеленского, Кабмину поручено обеспечить проверку "наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями" имуществом, которое находится на территории Киево-Печерской лавры.

Кроме того, как сказал президент, Государственная службы по этнополитике и свободе совести нуждается в повышении статуса и усилении возможностей, поэтому будет реформирована.

"Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины. Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – добавил он и анонсировал введение санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.