СБУ об обысках в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП: Монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", в брошюрах отрицается право Украины на независимость

В спецслужбе отметили, что более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.
Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства российских деятелей и издано российскими типографиями. В частности, это книги "ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях". В найденных правоохранителями брошюрах отрицается право Украины на независимость и говорится, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".
"Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства", – говорится в сообщении.
Также сотрудники СБУ нашли тексты пророссийских песен, по которым монахини прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".
Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования.
30 ноября в СБУ сообщили, что проводят обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.