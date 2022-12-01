ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ об обысках в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП: Монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", в брошюрах отрицается право Украины на независимость

Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования
Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП на Закарпатье. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отметили, что более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства российских деятелей и издано российскими типографиями. В частности, это книги "ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях". В найденных правоохранителями брошюрах отрицается право Украины на независимость и говорится, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

"Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства", – говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ нашли тексты пророссийских песен, по которым монахини прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования.

30 ноября в СБУ сообщили, что проводят обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и Тернопольской областях.

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Теги: Россия, СБУ, Украина, РПЦ, Закарпатье, УПЦ МП, церковь, Мукачево, обыски, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (106840)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (102756)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (101284)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (79659)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (72110)
6
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (71684)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (41820)
8
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (38981)
 
 
 
 