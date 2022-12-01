СБУ об обысках в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП: Монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", в брошюрах отрицается право Украины на независимость

Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования Фото: ssu.gov.ua

В спецслужбе отметили, что более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства российских деятелей и издано российскими типографиями. В частности, это книги "ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях". В найденных правоохранителями брошюрах отрицается право Украины на независимость и говорится, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

Фото: ssu.gov.ua

"Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства", – говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ нашли тексты пророссийских песен, по которым монахини прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Все выявленные правоохранителями материалы будут переданы на экспертные исследования.

30 ноября в СБУ сообщили, что проводят обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП.