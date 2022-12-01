Поклонников УПЦ МП в Украине осталось всего 2% – руководитель группы "Рейтинг" Антипович

По мнению Антиповича, УПЦ МП придется либо стать "филиалом" украинской церкви, а не русской, либо она просто исчезнет Фото: ssu.gov.ua

"Если когда-то треть украинцев были мирянами УПЦ Московского патриархата, потом 20, 15% – то на сегодняшний день мы фиксируем таких только 2%. Все, что касается Москвы, миряне считают токсичным и не хотят с этим связываться", – пояснил Антипович.

По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что УПЦ МП придется либо стать "филиалом" украинской церкви, а не русской, либо она просто исчезнет.

Также социолог отметил, что на сегодняшний день 100% украинцев считают Россию врагом. Россияне враги для 80% опрошенных. Положительное отношение к населению РФ сохранили только 3% респондентов.