Поклонников УПЦ МП в Украине осталось всего 2% – руководитель группы "Рейтинг" Антипович

"Если когда-то треть украинцев были мирянами УПЦ Московского патриархата, потом 20, 15% – то на сегодняшний день мы фиксируем таких только 2%. Все, что касается Москвы, миряне считают токсичным и не хотят с этим связываться", – пояснил Антипович.
По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что УПЦ МП придется либо стать "филиалом" украинской церкви, а не русской, либо она просто исчезнет.
Также социолог отметил, что на сегодняшний день 100% украинцев считают Россию врагом. Россияне враги для 80% опрошенных. Положительное отношение к населению РФ сохранили только 3% респондентов.
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).
В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".
В ходе обысков в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП выяснилось, что монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", а в найденных там брошюрах отрицается право Украины на независимость.
23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.