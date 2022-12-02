Яценюк: ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это не патриарх – а кагэбист Гундяев

Яценюк считает, что РПЦ была и остается ярой противницей украинской независимости, как церковной, так и государственной Фото: Народний фронт / Facebook

"Обыски СБУ в УПЦ МП. Что происходит с Московским патриархатом? И вы соглашаетесь с тем, что Московский патриархат в Украине – это филиал ФСБ РФ? И вообще ли запретят РПЦ? Запретили бы вы РПЦ?" – спросил Яценюка Гордон.

"Я не только соглашаюсь... Я – греко-католик. Мы давно независимая церковь. Но я искренне приветствовал Православную церковь Украины, и голосовавшееся в парламенте законодательство не проголосовалось бы, если бы не политическая партия "Народный фронт", которую я тогда возглавлял. Депутат Еленский Виктор Евгеньевич лично тогда занимался разработкой всех законопроектов, позволивших создать Православную церковь Украины", – ответил экс-премьер.

Яценюк уточнил, что принятие решения по томосу произошло при пятом президенте Украины Петре Порошенко, и ему "нужно за это отдать должное", но начал этот процесс еще третий президент Украины Виктор Ющенко.

"И я так же помню тогда первый визит, я не помню, я тоже министром был каким-то. {Вселенский патриарх} Варфоломей тогда приезжал. То есть это был исторический процесс утверждения украинской независимости и утверждения украинской государственности. То есть независимая отдельная украинская церковь от российского патриархата – это, знаете, как один из признаков государства. Гимн, герб, флаг и Православная церковь Украины", – высказался экс-премьер.

Яценюк заявил, что четко и твердо уважает религиозные права и свободы каждого гражданина Украины.

"Это священный конституционный принцип. Свобода вероисповедания – это право на жизнь. Свобода вероисповедания – это свобода слова", – добавил он.

Однако религия и пропаганда, по его убеждению, "несовместимые вещи".

"Религия и государственная политика России через церковь – это несовместимые вещи. Церковь и филиал ФСБ – это несовместимые вещи. ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это никакой не патриарх, это кагэбист [глава РПЦ патриарх Кирилл, в миру Владимир] Гундяев. Надо же вещи называть своими именами", –.заявил лидер партии "Народный фронт".

Яценюк констатировал,, что российская ФСБ выстроила целую сеть агентуры через свою церковь,

"Где людей вводили умышленно в заблуждение, где людей обманывали, где людей фактически, знаете, превращали в их пропагандистскую машину. Где попы выполняли очень четкую функцию – они доносили месседжи, отправляемые им из Москвы. И эти месседжи были не о Боге. Возможно, для них [президент России Владимир] Путин – бог. Тогда они не церковь и тогда это не вера", – считает бывший премьер-министр Украины.

Учитывая то, как в Киево-Печерской лавре на девятом месяце войны поют осанну "русскому миру" и желают счастья России, Яценюк считает необходимым разграничить вероисповедание, веру, религию и церковь – и государственную идеологию агрессора, работу спецслужб и использование церкви как инструмента не только российской пропаганды, но и подрыва украинской государственности.

"И именно это всегда делала Русская православная церковь, в Украине в первую очередь. Именно поэтому Россия боролась [против автокефалии украинской церкви]. Они просто как псы сорвались. Не только они, слушайте, русское МИД. У меня сейчас нет возможности поднять заявление российского министерства иностранных дел, когда был получен томос, что они тогда писали. То есть это для них была просто одна из самых больших трагедий – то, что Украина получила свою независимую церковь", – отметил он.

Поэтому, полагает бывший премьер-министр Украины, нужно относиться к ориентирующимся на Россию церковным деятелям как к проводникам имперской политики РФ.

"Потому это не о религии. Это относится к великодержавному русскому шовинистскому империализму, который шел через Русскую православную церковь. Как в Украине, так и в целом по миру", – резюмировал Яценюк.

Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались. Полный текст интервью

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