Яценюк: ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это не патриарх – а кагэбист Гундяев

"Обыски СБУ в УПЦ МП. Что происходит с Московским патриархатом? И вы соглашаетесь с тем, что Московский патриархат в Украине – это филиал ФСБ РФ? И вообще ли запретят РПЦ? Запретили бы вы РПЦ?" – спросил Яценюка Гордон.
"Я не только соглашаюсь... Я – греко-католик. Мы давно независимая церковь. Но я искренне приветствовал Православную церковь Украины, и голосовавшееся в парламенте законодательство не проголосовалось бы, если бы не политическая партия "Народный фронт", которую я тогда возглавлял. Депутат Еленский Виктор Евгеньевич лично тогда занимался разработкой всех законопроектов, позволивших создать Православную церковь Украины", – ответил экс-премьер.
Яценюк уточнил, что принятие решения по томосу произошло при пятом президенте Украины Петре Порошенко, и ему "нужно за это отдать должное", но начал этот процесс еще третий президент Украины Виктор Ющенко.
"И я так же помню тогда первый визит, я не помню, я тоже министром был каким-то. {Вселенский патриарх} Варфоломей тогда приезжал. То есть это был исторический процесс утверждения украинской независимости и утверждения украинской государственности. То есть независимая отдельная украинская церковь от российского патриархата – это, знаете, как один из признаков государства. Гимн, герб, флаг и Православная церковь Украины", – высказался экс-премьер.
Яценюк заявил, что четко и твердо уважает религиозные права и свободы каждого гражданина Украины.
"Это священный конституционный принцип. Свобода вероисповедания – это право на жизнь. Свобода вероисповедания – это свобода слова", – добавил он.
Однако религия и пропаганда, по его убеждению, "несовместимые вещи".
"Религия и государственная политика России через церковь – это несовместимые вещи. Церковь и филиал ФСБ – это несовместимые вещи. ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это никакой не патриарх, это кагэбист [глава РПЦ патриарх Кирилл, в миру Владимир] Гундяев. Надо же вещи называть своими именами", –.заявил лидер партии "Народный фронт".
Яценюк констатировал,, что российская ФСБ выстроила целую сеть агентуры через свою церковь,
"Где людей вводили умышленно в заблуждение, где людей обманывали, где людей фактически, знаете, превращали в их пропагандистскую машину. Где попы выполняли очень четкую функцию – они доносили месседжи, отправляемые им из Москвы. И эти месседжи были не о Боге. Возможно, для них [президент России Владимир] Путин – бог. Тогда они не церковь и тогда это не вера", – считает бывший премьер-министр Украины.
Учитывая то, как в Киево-Печерской лавре на девятом месяце войны поют осанну "русскому миру" и желают счастья России, Яценюк считает необходимым разграничить вероисповедание, веру, религию и церковь – и государственную идеологию агрессора, работу спецслужб и использование церкви как инструмента не только российской пропаганды, но и подрыва украинской государственности.
"И именно это всегда делала Русская православная церковь, в Украине в первую очередь. Именно поэтому Россия боролась [против автокефалии украинской церкви]. Они просто как псы сорвались. Не только они, слушайте, русское МИД. У меня сейчас нет возможности поднять заявление российского министерства иностранных дел, когда был получен томос, что они тогда писали. То есть это для них была просто одна из самых больших трагедий – то, что Украина получила свою независимую церковь", – отметил он.
Поэтому, полагает бывший премьер-министр Украины, нужно относиться к ориентирующимся на Россию церковным деятелям как к проводникам имперской политики РФ.
"Потому это не о религии. Это относится к великодержавному русскому шовинистскому империализму, который шел через Русскую православную церковь. Как в Украине, так и в целом по миру", – резюмировал Яценюк.
Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались. Полный текст интервью
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Отданы соответствующие поручения.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.