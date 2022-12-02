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Яценюк: ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это не патриарх – а кагэбист Гундяев

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Яценюк считает, что РПЦ была и остается ярой противницей украинской независимости, как церковной, так и государственной
Яценюк считает, что РПЦ была и остается ярой противницей украинской независимости, как церковной, так и государственной
Фото: Народний фронт / Facebook

Религиозные права и свободы каждого гражданина Украины – это священный конституционный принцип, но "церковь и филиал ФСБ – это несовместимые вещи". Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя следственные действия Службы безопасности Украины в отношении пророссийски настроенных священнослужителей.

"Обыски СБУ в УПЦ МП. Что происходит с Московским патриархатом? И вы соглашаетесь с тем, что Московский патриархат в Украине – это филиал ФСБ РФ? И вообще ли запретят РПЦ? Запретили бы вы РПЦ?" – спросил Яценюка Гордон.

"Я не только соглашаюсь... Я – греко-католик. Мы давно независимая церковь. Но я искренне приветствовал Православную церковь Украины, и голосовавшееся в парламенте законодательство не проголосовалось бы, если бы не политическая партия "Народный фронт", которую я тогда возглавлял. Депутат Еленский Виктор Евгеньевич лично тогда занимался разработкой всех законопроектов, позволивших создать Православную церковь Украины", – ответил экс-премьер.

Яценюк уточнил, что принятие решения по томосу произошло при пятом президенте Украины Петре Порошенко, и ему "нужно за это отдать должное", но начал этот процесс еще третий президент Украины Виктор Ющенко.

"И я так же помню тогда первый визит, я не помню, я тоже министром был каким-то. {Вселенский патриарх} Варфоломей тогда приезжал. То есть это был исторический процесс утверждения украинской независимости и утверждения украинской государственности. То есть независимая отдельная украинская церковь от российского патриархата – это, знаете, как один из признаков государства. Гимн, герб, флаг и Православная церковь Украины", – высказался экс-премьер.

Яценюк заявил, что четко и твердо уважает религиозные права и свободы каждого гражданина Украины.

"Это священный конституционный принцип. Свобода вероисповедания – это право на жизнь. Свобода вероисповедания – это свобода слова", – добавил он.

Однако религия и пропаганда, по его убеждению, "несовместимые вещи".

"Религия и государственная политика России через церковь – это несовместимые вещи. Церковь и филиал ФСБ – это несовместимые вещи. ФСБ и агентура в рясах – это несовместимые вещи. Это никакой не патриарх, это кагэбист [глава РПЦ патриарх Кирилл, в миру Владимир] Гундяев. Надо же вещи называть своими именами", –.заявил лидер партии "Народный фронт".

Яценюк констатировал,, что  российская ФСБ выстроила целую сеть агентуры через свою церковь,

"Где людей вводили умышленно в заблуждение, где людей обманывали, где людей фактически, знаете, превращали в их пропагандистскую машину. Где попы выполняли очень четкую функцию – они доносили месседжи, отправляемые им из Москвы. И эти месседжи были не о Боге. Возможно, для них [президент России Владимир] Путин – бог. Тогда они не церковь и тогда это не вера", – считает бывший премьер-министр Украины.

Учитывая то, как в Киево-Печерской лавре на девятом месяце войны поют осанну "русскому миру" и желают счастья России, Яценюк считает необходимым разграничить вероисповедание, веру, религию и церковь – и государственную идеологию агрессора, работу спецслужб и использование церкви как инструмента не только российской пропаганды, но и подрыва украинской государственности.

"И именно это всегда делала Русская православная церковь, в Украине в первую очередь. Именно поэтому Россия боролась [против автокефалии украинской церкви]. Они просто как псы сорвались. Не только они, слушайте, русское МИД. У меня сейчас нет возможности поднять заявление российского министерства иностранных дел, когда был получен томос, что они тогда писали. То есть это для них была просто одна из самых больших трагедий – то, что Украина получила свою независимую церковь", – отметил он.

Поэтому, полагает бывший премьер-министр Украины, нужно относиться к ориентирующимся на Россию церковным деятелям как к проводникам имперской политики РФ.

"Потому это не о религии. Это относится к великодержавному русскому шовинистскому империализму, который шел через Русскую православную церковь. Как в Украине, так и в целом по миру", – резюмировал Яценюк.

Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП. 

1 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Отданы соответствующие поручения.

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, СБУ, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Украина, РПЦ, СССР, патриарх Кирилл, Москва, УПЦ МП, ФСБ, обыск, церковь, российская пропаганда, Народный фронт, Варфоломей, спецслужбы, безопасность, Московский патриархат, уголовное производство, обыски, томос, Православная церковь Украины, Служба безопасности Украины
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