Яценюк: Руководство РФ для меня – одна банда преступников. Там только роли распределены – кому дадут пожизненное, а кому – 15 лет

"У меня впечатление такое, что там вообще никто правду друг другу не говорит. У меня впечатление полного, тотального ужаса. Это рабское правительство. Там нет власти. Там есть только один дикий тиран, недоимператор, и рабы. И что бы они там ни говорили, не имеет никакого смысла. Потому что никакой логики, рациональности, чтобы пойти войной на Украину, не было, нет и не будет. Это алогичное, иррациональное действие", – подчеркнул политик.

По его мнению, в руководстве России не с кем разговаривать.

"Слушайте, а они вообще кто? Это люди, которых назначили. Им не позавидуешь, потому что если они придут [президенту РФ Владимиру] Путину рассказывать о том, что они не могут справиться, их запрут в какое-нибудь Лефортово. Поэтому они – одна банда преступников для меня. И в этой банде распределены роли: кому дадут пожизненное, а кому дадут 15 лет по приговору Международного уголовного суда", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на тот факт, что руководство РФ и пропаганда в последние дни изменили свою информационную политику.

"Они поняли, что не могут скрыть факт проигрыша. И они начали говорить о том, что проигрывают, в открытую, но начали это так заворачивать, убеждать, что это временные проигрыши, что это так называемая народная война. И даже что это чудовище встретилось с так называемыми матерями. Он этим фактически признает, то есть он переворачивает картинку. Это он делает айкидо. Говорит: да, у нас есть факты, да, конечно, мы воюем, да, это священная война", – отметил Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube