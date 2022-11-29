Яценюк: Я говорил с Лавровым, просил РФ признать Голодомор преступлением сталинизма и советской империи, а они начали кампанию, чтобы парламенты мира не признавали Голодомор

Яценюк рассказал о своих разговорах с россиянами о Голодоморе Фото: Народний фронт / Facebook

"[Голодомор – это] около 10 миллионов уничтоженных украинцев. Среди этих 10 миллионов – это и сельская интеллигенция, и те люди, которые умели работать в деревне, и вообще украинский дух как таковой. Потому что это была основная цель большевистского сталинского советского режима. И невероятные человеческие трагедии. И вообще, уничтожение генетического кода украинцев. Вот что происходило", – напомнил Яценюк.

По мнению Яценюка, Голодомор был умышленным актом геноцида. Этот геноцид продолжается и сегодня, подчеркнул он.

"Прошло 90 лет. Что делает Путин как потомок Сталина? Он тоже истребляет украинцев. Он тоже боится украинцев. Он тоже боится свободы. И он тоже начал геноцид против всех нас", – подчеркнул экс-премьер-министр.

Он убежден, что "наследницей" советской России является сегодняшняя Россия.

"Наследниками СССР и юридическими, я подчеркиваю, и историческими, являются кто? Это сегодняшняя и Россия, и сегодняшнее руководство российской недоимперии", – добавил политик.

Яценюк вспомнил и о том, как Украина в бытность его министром иностранных дел и премьер-министром боролась за то, чтобы парламенты мира признавали Голодомор.

"У меня было несколько разговоров с россиянами. С тогдашним министром иностранных дел, что и сегодня, [Сергеем] Лавровым", – сказал он.

По словам экс-премьера, таких разговоров было несколько с разными политиками, фамилий которых он уже не помнит.

"Я не помню своего разговора об этом с Путиным, я говорю откровенно. Вот я четко могу сказать о том, что точно я говорил об этом с Лавровым, точно я об этом говорил с их главами нижней и верхней палаты [парламента]", – поделился он.

Яценюк признает, что с его стороны в этих разговорах присутствовала "определенная наивность".

"Когда я к ним обращался и говорил: смотрите, Украина просит вас признать Голодомор геноцидом украинского народа, Голодомор, учиненный советской империей. Мы же не определяем, что этот Голодомор совершен русскими по признаку национальности. Мы говорим, что это преступление сталинизма и советской империи. И потому вы здесь, напротив, должны быть с нами по одну сторону. Это ведь человечность, это уважение к истории, это склонить голову перед преступлениями и стать на правильную сторону истории", – вспоминает политик.

Он констатировал, что россияне "ни разу этого решения не приняли".

"Более того, они начали невероятную кампанию по всем странам мира, чтобы не давать парламентам мира голосовать за признание Голодомора геноцидом. И тогда я осознал, что они этим актом только подтвердили то, что они и являются наследниками этой советской империи, и что они и отвечают за этот геноцид, который совершал Сталин и вся эта клика советской большевистской ненавистнической империи", – заявил экс-премьер.

То, что россияне делают с Украиной сегодня, – это продолжение того, что они начали 90 лет назад, убежден он.

"Путин является наследником Сталина. Это такой же тиран. Так же он войдет в историю. Путин войдет в историю, как Сталин и [фюрер фашистской Германии Адольф] Гитлер", – убежден Яценюк.

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