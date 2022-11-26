В Киеве супруги Зеленские и премьеры Бельгии и Литвы почтили память жертв голодоморов в Украине. Фоторепортаж
26 ноября в День памяти жертв Голодомора в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская, а также побывавшие в Украине с визитом премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Литвы Ингрида Шимоните почтили память жертв голодоморов в Украине. Как сообщает
пресс-служба украинского президента, в мероприятии также принимали участие премьер Украины Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и другие. Фото опубликовали
сайт Офиса президента Украины и агентство ЕРА
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