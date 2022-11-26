ГОРДОН
 
 
События

В Киеве супруги Зеленские и премьеры Бельгии и Литвы почтили память жертв голодоморов в Украине. Фоторепортаж

Сегодня 21.11
26 ноября в День памяти жертв Голодомора в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская, а также побывавшие в Украине с визитом премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Литвы Ингрида Шимоните почтили память жертв голодоморов в Украине. Как сообщает пресс-служба украинского президента, в мероприятии также принимали участие премьер Украины Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и другие. Фото опубликовали сайт Офиса президента Украины и агентство ЕРА.
Теги: Бельгия, голод, Голодомор, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Владимир, Ингрида Шимоните, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Александр Де Кроо
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер" G
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы G
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 