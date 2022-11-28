Президиум правительства Ичкерии признал Голодомор геноцидом народа Украины

День памяти жертв Голодомора в Украине проходит в четвертую субботу ноября Фото: EPA

В правительстве отметили, что сейчас "очень важно называть исторические события своими именами" – в то время, когда Россия совершает агрессию в отношении Украины.

В заявлении говорится о том, что на протяжении всей истории Россия пыталась уничтожить украинцев, "прикрываясь заявлениями о дружбе и "братских народах". Одним из примеров, по словам президиума, является искусственно организованный голод 1932–1933 годов, унесший до 7 млн жизней крестьян Украины, который стал результатом политики насильственной коллективизации, проводимой правительством Советского Союза.

"Чеченский народ с глубоким пониманием и сочувствием относится к борьбе украинцев за независимость. У наших народов одинаковые цели и общий враг. Наш народ благодарен украинскому народу, президенту Украины и Верховной Раде Украины за признание 18 октября 2022 года Украиной Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией территорией и осуждение геноцида чеченского народа", – говорится в сообщении.

В результате президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия постановил признать Голодомор 1932–1933 гг. в Украине актом геноцида народа Украины.

По словам народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, украинцы и чеченцы близки по духу и имеют общего врага, который совершал геноцид обоих народов. Он отметил, что также важно признать независимость Республики Ичкерия.