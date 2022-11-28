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Президиум правительства Ичкерии признал Голодомор геноцидом народа Украины

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День памяти жертв Голодомора в Украине проходит в четвертую субботу ноября
День памяти жертв Голодомора в Украине проходит в четвертую субботу ноября
Фото: EPA

В президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия признали Голодомор геноцидом народа Украины. Об этом 26 ноября сообщили на сайте президиума правительства.

В правительстве отметили, что сейчас "очень важно называть исторические события своими именами" – в то время, когда Россия совершает агрессию в отношении Украины.

В заявлении говорится о том, что на протяжении всей истории Россия пыталась уничтожить украинцев, "прикрываясь заявлениями о дружбе и "братских народах". Одним из примеров, по словам президиума, является искусственно организованный голод 1932–1933 годов, унесший до 7 млн жизней крестьян Украины, который стал результатом политики насильственной коллективизации, проводимой правительством Советского Союза.

"Чеченский народ с глубоким пониманием и сочувствием относится к борьбе украинцев за независимость. У наших народов одинаковые цели и общий враг. Наш народ благодарен украинскому народу, президенту Украины и Верховной Раде Украины за признание 18 октября 2022 года Украиной Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией территорией и осуждение геноцида чеченского народа", – говорится в сообщении.

В результате президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия постановил признать Голодомор 1932–1933 гг. в Украине актом геноцида народа Украины.

По словам народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, украинцы и чеченцы близки по духу и имеют общего врага, который совершал геноцид обоих народов. Он отметил, что также важно признать независимость Республики Ичкерия.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора проходит в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Год назад этот показатель составлял 85%.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам Второй чеченской войны.

После полномасштабного российского вторжения в Украину народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предложили Верховной Раде признать государственный суверенитет Ичкерии. Проект постановления №7551 был зарегистрирован в Раде 12 июля.

Теги: Россия, Украина, война, правительство, геноцид, голод, независимость, Голодомор, история, политика, Ичкерия, украинцы, война России против Украины, признание
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