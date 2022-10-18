Рада признала Ичкерию временно оккупированной РФ

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Кроме того, Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.
Соответствующий проект постановления поддержали 287 народных депутатов.
"Принятие этого постановления подчеркнет поддержку со стороны Украины стремления чеченского народа к независимости. Кроме того, осуждение международных преступлений, совершенных Москвой против чеченского народа, в том числе геноцида, будет способствовать восстановлению исторической справедливости", – говорится в пояснительной записке к документу.
Текст заявления Рады о признании Ичкерии временно оккупированной РФ будет направлен в ООН, парламенты и правительства ее стран-членов, ЕС, Совет Европы.
"[Президент РФ Владимир] Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера [главу Чечни Рамзана] Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам, – написал в Telegram нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. – Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной".
Гончаренко добавил, что ранее подал в Раду постановление о признании независимости Ичкерии.
"Надо сделать этот шаг и окончательно поставить крест на империалистической политике России", – подчеркнул нардеп.
Чеченская Республика Ичкерия – это непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов между российскими войсками и Ичкерией прошла первая чеченская война, россиянам не удалось взять регион под свой контроль.
Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам второй чеченской войны.
После полномасштабного российского вторжения в Украину народные депутаты Гончаренко и Муса Магомедов (внефракционный) предложили Верховной Раде признать государственный суверенитет Ичкерии. Проект постановления № 7551 был зарегистрирован в Раде 12 июля.