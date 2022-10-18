Рада признала Ичкерию временно оккупированной РФ

Принятие Радой постановления подчеркнет поддержку со стороны Украины стремления чеченского народа к независимости, отмечается в пояснительной записке к документу Фото: depositphotos.com

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Кроме того, Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.

Соответствующий проект постановления поддержали 287 народных депутатов.

"Принятие этого постановления подчеркнет поддержку со стороны Украины стремления чеченского народа к независимости. Кроме того, осуждение международных преступлений, совершенных Москвой против чеченского народа, в том числе геноцида, будет способствовать восстановлению исторической справедливости", – говорится в пояснительной записке к документу.

Текст заявления Рады о признании Ичкерии временно оккупированной РФ будет направлен в ООН, парламенты и правительства ее стран-членов, ЕС, Совет Европы.

"[Президент РФ Владимир] Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера [главу Чечни Рамзана] Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам, – написал в Telegram нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. – Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной".

Гончаренко добавил, что ранее подал в Раду постановление о признании независимости Ичкерии.

"Надо сделать этот шаг и окончательно поставить крест на империалистической политике России", – подчеркнул нардеп.