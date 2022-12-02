ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СНБО ввел санкции против Новинского, главы Киево-Печерской лавры и других священнослужителей УПЦ МП – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Против наместника Киево-Печерской лавры Павла вместе с другими священниками ввели санкции
Против наместника Киево-Печерской лавры Павла вместе с другими священниками ввели санкции
Фото: wikipedia.org

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата, в частности наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщает "Украинская правда" 2 декабря.

Издание ссылается на информированные источники в Офисе президента. По их данным, санкции введены против более 10 священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Вадим Новинский является диаконом УПЦ МП с апреля 2020 года.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами. В ряде ее объектов в последнее время Служба безопасности Украины провела обыски.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и Тернопольской областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".

В ходе обысков в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП выяснилось, что монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", а в найденных там брошюрах отрицается право Украины на независимость.

Теги: санкции, УПЦ МП, СНБО, Вадим Новинский, Киево-Печерская лавра, церковь, священник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (277936)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (117853)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (69216)
4
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (48080)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (42943)
6
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (36411)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35312)
8
Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео (32757)
 
 
 
 