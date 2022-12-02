СНБО ввел санкции против Новинского, главы Киево-Печерской лавры и других священнослужителей УПЦ МП – СМИ

Издание ссылается на информированные источники в Офисе президента. По их данным, санкции введены против более 10 священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Вадим Новинский является диаконом УПЦ МП с апреля 2020 года.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.