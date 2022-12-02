СБУ объявила о подозрении священнику УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе, говорится в сообщении. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым.
Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России, заявляют в СБУ.
По данным следствия, в церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, печатаемую многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские авторы подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.
Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими кураторами, говорится в сообщении.
Согласно выводам независимой экспертизы, инициированной СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.
На основании собранной доказательной базы ему объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".
С начала полномасштабной войны по состоянию на конец октября СБУ открыла 23 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП, рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.
Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович 1 декабря рассказал, что в Украине осталось лишь 2% граждан, которые считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.