СБУ объявила о подозрении священнику УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе, говорится в сообщении. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России, заявляют в СБУ.

По данным следствия, в церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, печатаемую многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские авторы подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими кураторами, говорится в сообщении.

Согласно выводам независимой экспертизы, инициированной СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

На основании собранной доказательной базы ему объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".