СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП сразу в трех областях Украины

В частности, речь идет о:

Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ МП в Закарпатье;

Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире;

Ските Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичском Афонском иконы Божией Матери женском ставропигиальном монастыре (Житомирский район);

Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме (Ровенская область).

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – пояснили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности по нанесению ущерба государственному суверенитету Украины, и запрещенных к обращению предметов.