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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, на службе которого молились за "матушку-Русь"

Священнослужителям объявили о подозрении
Священнослужителям объявили о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Telrgram

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram 1 декабря.

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями, заявляют в СБУ.

Священнослужители подозреваются в совершении таких правонарушений: оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

В СБУ напомнили, что сразу после инцидента в Киево-Печерской лавре глава СБУ Василий Малюк заявил, что это не останется без должной реакции спецслужбы.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", – заявил Малюк.

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, где показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь", – пели они.

СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель Лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.

23 ноября в СБУ заявили, что правоохранители проводят проверку в Киево-Печерской лавре.

Теги: Россия, СБУ, Киево-Печерская лавра, церковь, священник
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