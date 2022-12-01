СБУ сообщила о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, на службе которого молились за "матушку-Русь"

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями, заявляют в СБУ.

Священнослужители подозреваются в совершении таких правонарушений: оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

В СБУ напомнили, что сразу после инцидента в Киево-Печерской лавре глава СБУ Василий Малюк заявил, что это не останется без должной реакции спецслужбы.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", – заявил Малюк.