Французский телеканал показал масштабы разрушений одной из ТЭС ДТЭК после террористических ударов России. Видео

Энергетики продемонстрировали журналистам полностью уничтоженный ракетой трансформатор. По словам директора теплоэлектростанции, это сложное оборудование, на заказ и изготовление нового требуется около года.
"В Украине не обошли стороной ни одну электростанцию. С начала войны эта [станция] несколько раз становилась целью. По словам директора ТЭС, европейская помощь крайне необходима. Для украинцев это адская гонка: отремонтируй быстрее, чем россияне разрушат… Регулярно сотрудники прерывают работу и бросаются в укрытие, когда звучат сирены. Несмотря на опасность, эта работа – их обязанность. Но даже если рабочие тяжело работают, все поправить невозможно. На передовой в этой энергетической войне они уже потеряли троих своих коллег, еще 22 получили ранения", – рассказывают авторы материала.
Директор ТЭС уверяет, что пока есть силы и ресурсы для возобновления работы, несмотря на опасность, энергетики будут это делать и дальше.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.