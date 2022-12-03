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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Французский телеканал показал масштабы разрушений одной из ТЭС ДТЭК после террористических ударов России. Видео

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
Скриншот: tf1.fr

Украинские энергетические компании призвали западные страны помочь с энергетическим оборудованием, которое необходимо для замены поврежденного в результате массированных террористических ударов России. Об этом говорится в репортаже французского телеканала TF1, корреспондент коорого побывала на одной из ТЭС ДТЭК после недавних вражеских атак.

Энергетики продемонстрировали журналистам полностью уничтоженный ракетой трансформатор. По словам директора теплоэлектростанции, это сложное оборудование, на заказ и изготовление нового требуется около года.

"В Украине не обошли стороной ни одну электростанцию. С начала войны эта  [станция] несколько раз становилась целью. По словам директора ТЭС, европейская помощь крайне необходима. Для украинцев это адская гонка: отремонтируй быстрее, чем россияне разрушат… Регулярно сотрудники прерывают работу и бросаются в укрытие, когда звучат сирены. Несмотря на опасность, эта работа – их обязанность. Но даже если рабочие тяжело работают, все поправить невозможно. На передовой в этой энергетической войне они уже потеряли троих своих коллег, еще 22 получили ранения", – рассказывают авторы материала.

Директор ТЭС уверяет, что пока есть силы и ресурсы для возобновления работы, несмотря на опасность, энергетики будут это делать и дальше.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: энергетика, ДТЭК, помощь, ТЭС, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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