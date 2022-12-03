Французский телеканал показал масштабы разрушений одной из ТЭС ДТЭК после террористических ударов России. Видео

Энергетики продемонстрировали журналистам полностью уничтоженный ракетой трансформатор. По словам директора теплоэлектростанции, это сложное оборудование, на заказ и изготовление нового требуется около года.

"В Украине не обошли стороной ни одну электростанцию. С начала войны эта [станция] несколько раз становилась целью. По словам директора ТЭС, европейская помощь крайне необходима. Для украинцев это адская гонка: отремонтируй быстрее, чем россияне разрушат… Регулярно сотрудники прерывают работу и бросаются в укрытие, когда звучат сирены. Несмотря на опасность, эта работа – их обязанность. Но даже если рабочие тяжело работают, все поправить невозможно. На передовой в этой энергетической войне они уже потеряли троих своих коллег, еще 22 получили ранения", – рассказывают авторы материала.

Директор ТЭС уверяет, что пока есть силы и ресурсы для возобновления работы, несмотря на опасность, энергетики будут это делать и дальше.