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ДТЭК создал официальный Telegram-канал и предупреждает о фейковых страницах в сети

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ДТЭК также предупреждает о большом количестве чат-ботов с мошенниками
ДТЭК также предупреждает о большом количестве чат-ботов с мошенниками
Фото: пресс-служба ДТЭК

Компания ДТЭК создала официальный Telegram-канал с информацией о состоянии энергосистемы, графиками отключений электроэнергии и другими актуальными данными. Об этом говорится в сообщении компании.

"Официальный Telegram-канал у группы ДТЭК один. Некоторые СМИ и Telegram-каналы публикуют новости со ссылкой на фейковый канал. Будьте внимательны! Не распространяйте информацию из непроверенных источников. Наш канал – это единственная официальная страница группы ДТЭК в Telegram. При публикации новостей просим ссылаться только на официальные источники и тщательно проверять информацию", – призвали в компании.

ДТЭК предупреждает о большом количестве чат-ботов с мошенниками. Единственный официальный Telegram-канал группы ДТЭК – https://t.me/dtek_ua.

Информация о графиках экстренных и стабилизационных отключений доступна на сайтах энергораспределительных компаний, а также в чат-боте Yasno.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, мошенник, Telegram, чат-бот, Yasno
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