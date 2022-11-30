ДТЭК создал официальный Telegram-канал и предупреждает о фейковых страницах в сети

"Официальный Telegram-канал у группы ДТЭК один. Некоторые СМИ и Telegram-каналы публикуют новости со ссылкой на фейковый канал. Будьте внимательны! Не распространяйте информацию из непроверенных источников. Наш канал – это единственная официальная страница группы ДТЭК в Telegram. При публикации новостей просим ссылаться только на официальные источники и тщательно проверять информацию", – призвали в компании.

ДТЭК предупреждает о большом количестве чат-ботов с мошенниками. Единственный официальный Telegram-канал группы ДТЭК – https://t.me/dtek_ua.

Информация о графиках экстренных и стабилизационных отключений доступна на сайтах энергораспределительных компаний, а также в чат-боте Yasno.