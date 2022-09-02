ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали Telegram-бот на случай химической атаки

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Чат-бот поможет пользователям выявить признаки химической атаки
Чат-бот поможет пользователям выявить признаки химической атаки
Фото: depositphotos.com

В Украине создали Telegram-бот на случай химической атаки или техногенной аварии. Об этом 1 сентября в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Чат-бот, который называется "Хімічна (не)Безпека! Як діяти", разработан Научным центром превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности.

Этот чат-бот поможет пользователям:

  • узнать о различных химических веществах и научиться их различать;
  • выявить признаки химической атаки;
  • получить алгоритм действий в случае опасности;
  • проконтролировать состояние домашней аптечки.

"Имейте чат-бот под рукой. Просмотрите его, чтобы понять структуру. Поделитесь чат-ботом с родными, друзьями, коллегами", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минздраве, проект создан при поддержке программы "Украинский фонд быстрого реагирования", которая реализуется при содействии Государственного департамента США и "Ассоциации психологического консультирования и травмотерапии".

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02hcES3hbu4vzfFuq8yndvMgndxQoxAFCbpzTAYeifCABgco4Qnn8XRABkt7RDdnXLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

24 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 предостерегали РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, Министерство здравоохранения, авария, провокации, война России против Украины, безопасность, Telegram, Минздрав, чат-бот
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