В Украине создали Telegram-бот на случай химической атаки

Чат-бот, который называется "Хімічна (не)Безпека! Як діяти", разработан Научным центром превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности.

Этот чат-бот поможет пользователям:

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Как уточнили в Минздраве, проект создан при поддержке программы "Украинский фонд быстрого реагирования", которая реализуется при содействии Государственного департамента США и "Ассоциации психологического консультирования и травмотерапии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

24 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 предостерегали РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.