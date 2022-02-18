Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить в случившемся Украину и США – СМИ

Последние данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия планирует совершить под чужим флагом сфабрикованный теракт или химическую атаку на свое же население Фото: ЕРА

Как заявили изданию двое официальных лиц США, последние разведданные указывают на то, что Россия под чужим флагом "может использовать химическое вещество для убийства людей, а затем использовать трупы для создания впечатления, будто украинцы отравили газом мирных жителей". Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

По данным источников издания, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства".

Недавнюю публикацию российским минобороны видеороликов, на которых танки и другая тяжелая техника якобы покидают приграничные районы на железнодорожном транспорте, в США считают "попыткой замаскировать истинные намерения России в регионе", пишет издание.

По словам источников, Россия продолжает увеличивать свою армию на границе с Украиной, а военные учения в Беларуси, опасаются сотрудники американской разведки, могут стать прикрытием для вторжения.

17 февраля на заседании Совета Безопасности ООН о вероятном использовании химического оружия или сфабрикованного террористического акта Россией говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал Россию отказаться от вторжения в Украину и вернуть свои войска в казармы, сообщает The Washington Post.