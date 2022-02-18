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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить в случившемся Украину и США – СМИ

Последние данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия планирует совершить под чужим флагом сфабрикованный теракт или химическую атаку на свое же население
Последние данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия планирует совершить под чужим флагом сфабрикованный теракт или химическую атаку на свое же население
Фото: ЕРА

Россия под чужим флагом может использовать террористический акт или химическу атаку для убийства мирных жителей на подконтрольной территории, чтобы создать впечатление причастности к этому Украины и США. Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило 17 февраля издание The Washington Post.

Как заявили изданию двое официальных лиц США, последние  разведданные указывают на то, что Россия под чужим флагом "может  использовать химическое вещество для убийства людей, а затем использовать трупы для создания впечатления, будто украинцы отравили газом мирных жителей". Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

По данным источников издания, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства".

Недавнюю публикацию российским минобороны видеороликов, на которых  танки и другая тяжелая техника якобы покидают приграничные районы на железнодорожном транспорте, в США считают "попыткой замаскировать истинные намерения России в регионе", пишет издание.

По словам источников, Россия продолжает увеличивать свою армию на границе с Украиной, а военные учения в Беларуси, опасаются сотрудники американской разведки, могут стать прикрытием для вторжения. 

17 февраля на заседании Совета Безопасности ООН  о вероятном использовании химического оружия или сфабрикованного террористического акта Россией говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.   Он призвал Россию отказаться от  вторжения в Украину и вернуть свои войска в казармы, сообщает The Washington Post.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, США, Украина, теракт, оружие, убийство, военные, граница, террористы, вторжение, минобороны РФ, население, The Washington Post, войска, границы
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