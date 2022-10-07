Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика

Лавриненко работал менеджером по продажам в строительном магазине до того, как создал "Труху" Фото: maxim.lavrinenko / Instagram

"Труха" – это "True Харьков". "Правдивый Харьков", – рассказал Лавриненко. – Когда появилось понимание, что хочу вести новости, и, проанализировав конкурентов, я увидел, что у нас абсолютно все паблики либо "Типичные" либо "Х...евые". Еще один делать "типичный какой-то"? Поломали голову, пусть будет "Правдивый Харьков", появилась "Труха".

Максим отметил, что создавал проект на собственные сбережения, а также привлек инвестиции.

"Я не могу называть суммы", – признался он.

По словам основателя паблика, он начинал работу вместе с двумя коллегами. Сейчас коллектив "Трухи" составляет 20 человек.