За ноябрь энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для более чем 1 млн семей

В Киеве свет вернули 395 тысячам семей. Еще 324 тысячи потребителей записаны в Киевской области, чьи дома были обесточены в результате ракетных террористических атак. В Днепропетровской области энергетики вернули свет 110 тысячам семей, в Донецкой – для 205 тысяч семей.

"За девять месяцев войны энергетики ДТЭК вернули свет уже 5,8 млн семей в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и городе Киеве. Несмотря на регулярные обстрелы, наши специалисты продолжают работать и восстанавливать разрушенные сети сразу, как получают разрешение ВСУ и ГСЧС. Кроме того, наши энергетики помогают возвращать свет, где это необходимо – на деоккупированных территориях Херсонской области. Шесть бригад энергетиков ДТЭК работают над восстановлением сетей на севере и юге области. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей регионов", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Сети" Александра Фоменко.

Из-за значительных разрушений энергосистемы в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения, напомнили в ДТЭК. В компании также отметили, что актуальная информация об отключении публикуется на сайтах региональных компаний, страницах в соцсетях и в официальном Telegram-канале ДТЭК.