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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучеренко: Десятками исчисляется количество электриков, энергетиков, которые погибли, восстанавливая энергосистему

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Кучеренко: Максимум, что люди могут требовать, максимально прозрачного алгоритма распределения электроэнергии
Кучеренко: Максимум, что люди могут требовать, – максимально прозрачного алгоритма распределения электроэнергии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман народный депутат от фракции "Батьківщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексеей Кучеренко рассказал, какой ценой энергетики восстанавливают подачу электроэнергии после ракетных атак России.

"Люди действительно профессионалы, борются и восстанавливают. Как после боевых действий, подрываясь на минах, погибая под обстрелами... Вы знаете, что уже десятками исчисляется количество украинцев-электриков, энергетиков, которые погибли буквально в условиях боевых действий, восстанавливая энергосистему? Они, невзирая ни на что, в любую погоду максимально быстро [восстанавливают энергосистему]", – отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что самое важное в условиях дефицита электроэнергии – равномерное распределение ресурсов между всеми потребителями.

"С одной стороны, это облэнерго должно выполнить мгновенно команду диспетчера, и если идет команда ограничить в два раза – значит, у диспетчера облэнерго три-четыре минуты на то, чтобы как-то в ручном режиме ограничить область и уменьшить потребление в два раза. У него нет выбора. Понимаете? И нет там какой-то полноценной справедливости. Это если аварийная разгрузка идет. В это время, когда пострадали сети конкретные, энергетики должны их восстановить. И они этим и занимаются. Как "Укрэнерго", государственные компании, так и облэнерго, частные – они этим и занимаются, они восстанавливают подстанции, восстанавливают сети. Потому что если оно вылетает, эту систему по частям в ручном режиме они пытаются собрать. Вот им огромнейшее спасибо. И максимум, что люди могут сегодня требовать от них, – это максимально справедливого и прозрачного алгоритма распределения электроэнергии", – сказал Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23 ноября произошел очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, появились проблемы с водо- и теплоснабжением. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20% и пока таким остается. До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, Алеся Бацман, Алексей Кучеренко, война России против Украины, интервью, энергосистема
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