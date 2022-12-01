Кучеренко: Десятками исчисляется количество электриков, энергетиков, которые погибли, восстанавливая энергосистему

"Люди действительно профессионалы, борются и восстанавливают. Как после боевых действий, подрываясь на минах, погибая под обстрелами... Вы знаете, что уже десятками исчисляется количество украинцев-электриков, энергетиков, которые погибли буквально в условиях боевых действий, восстанавливая энергосистему? Они, невзирая ни на что, в любую погоду максимально быстро [восстанавливают энергосистему]", – отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что самое важное в условиях дефицита электроэнергии – равномерное распределение ресурсов между всеми потребителями.

"С одной стороны, это облэнерго должно выполнить мгновенно команду диспетчера, и если идет команда ограничить в два раза – значит, у диспетчера облэнерго три-четыре минуты на то, чтобы как-то в ручном режиме ограничить область и уменьшить потребление в два раза. У него нет выбора. Понимаете? И нет там какой-то полноценной справедливости. Это если аварийная разгрузка идет. В это время, когда пострадали сети конкретные, энергетики должны их восстановить. И они этим и занимаются. Как "Укрэнерго", государственные компании, так и облэнерго, частные – они этим и занимаются, они восстанавливают подстанции, восстанавливают сети. Потому что если оно вылетает, эту систему по частям в ручном режиме они пытаются собрать. Вот им огромнейшее спасибо. И максимум, что люди могут сегодня требовать от них, – это максимально справедливого и прозрачного алгоритма распределения электроэнергии", – сказал Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

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