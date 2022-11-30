Кучеренко: После последнего удара РФ сработали механизмы ядерной безопасности. Так устроены атомные станции в Украине

"Наша система после последнего удара вошла в состояние, мягко говоря, неадекватное степени ущерба. То есть значительно более максимально произошла разгрузка этой системы с отключением атомных блоков практически на всех станциях. Только один блок не отключился. То есть сработали механизмы защиты – ядерной безопасности. Так устроены наши атомные станции, после Чернобыля особенно, – что малейший риск – и они саморазгружаются и входят в режим минимальных рисков. Вот они и вошли в режим минимальных рисков по непонятным до конца причинам. И теперь выходят из этого режима", – пояснил Кучеренко.

По его словам, украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

"В общем, произошли такие, серьезнейшие, процессы в энергосистеме: мы отсоединились от европейской, мы поработали в изолированном режиме, упала частота в энергосистеме", – сказал Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

Он отметил, что из-за постоянных атак России зима в Украине будет сложной.

"Наверное, даже очень сложной. Нам серьезно придется напрячься и серьезно доказать, наверное, прежде всего самим себе свою гражданственность реальную и способность перенести все эти невзгоды, все изменения привычного ритма этой зимой. Это, собственно, и будет заявка на нашу государственность и на наше право называться реальными гражданами государства", – заявил Кучеренко.

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