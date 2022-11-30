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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучеренко: После последнего удара РФ сработали механизмы ядерной безопасности. Так устроены атомные станции в Украине

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Кучеренко: При малейшем риске атомные станции входят в режим минимальных рисков
Кучеренко: При малейшем риске атомные станции входят в режим минимальных рисков
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман народный депутат от фракции "Батьківщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко объяснил, что случилось с украинской энергосистемой после российских ракетных ударов 23 ноября.

"Наша система после последнего удара вошла в состояние, мягко говоря, неадекватное степени ущерба. То есть значительно более максимально произошла разгрузка этой системы с отключением атомных блоков практически на всех станциях. Только один блок не отключился. То есть сработали механизмы защиты – ядерной безопасности. Так устроены наши атомные станции, после Чернобыля особенно, – что малейший риск – и они саморазгружаются и входят в режим минимальных рисков. Вот они и вошли в режим минимальных рисков по непонятным до конца причинам. И теперь выходят из этого режима", – пояснил Кучеренко.

По его словам, украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

"В общем, произошли такие, серьезнейшие, процессы в энергосистеме: мы отсоединились от европейской, мы поработали в изолированном режиме, упала частота в энергосистеме", – сказал Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

Он отметил, что из-за постоянных атак России зима в Украине будет сложной.

"Наверное, даже очень сложной. Нам серьезно придется напрячься и серьезно доказать, наверное, прежде всего самим себе свою гражданственность реальную и способность перенести все эти невзгоды, все изменения привычного ритма этой зимой. Это, собственно, и будет заявка на нашу государственность и на наше право называться реальными гражданами государства", – заявил Кучеренко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

23 ноября РФ нанесла Последний массированный ракетный удар Россия нанесла 23 ноября. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, атомная энергетика, Алеся Бацман, Алексей Кучеренко, обстрелы, война России против Украины, ракеты, безопасность, интервью, энергосистема
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