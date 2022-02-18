ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нардеп Кучеренко: Проект повышения ренты на собственный украинский газ вызвал настоящий подъем в рядах газпромовских пропагандистов

Алексей Кучеренко: Уже совсем скоро после голосования за ренту Украина попросится в очередь за газом в "Газпром", как Молдова
Алексей Кучеренко: Уже совсем скоро после голосования за ренту Украина попросится в очередь за газом в "Газпром", как Молдова
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российские эксперты и пропагандисты радуются перспективе падения объемов добычи газа в Украине и ожидают возвращения украинского газового рынка под контроль "Газпрома", заявил в своем Telegram первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Проект [главы правления НАК "Нафтогаз України" Юрия] Витренко повысить ренту на собственный украинский газ, похоже, вызвал настоящий подъем в рядах газпромовских пропагандистов. Вчера такой [заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Алексей] Гривач – это у них как [пропагандист Владимир] Соловьев, но про газ – устроил танцы с бубнами, счастливый от того, что уже совсем скоро после голосования за ренту Украина попросится в очередь за газом в "Газпром", как Молдова. И что вызывает настоящую боль, с этим слугой режима трудно спорить", – написал Кучеренко.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, энергетика, газодобыча, Алексей Кучеренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (387069)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (161691)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (77889)
4
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (48611)
5
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (39209)
6
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (33196)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (33190)
8
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу (32252)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS