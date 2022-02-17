"Украина стремится прижаться к груди "Газпрома". Марунич назвал решение повысить ренту на газ в Украине "суицидальным"

"И в России трезво видят и понимают, что Украина сама стремится обратно прижаться к любящей груди "Газпрома". Иначе как трактовать суицидальное решение повысить ренту на собственный газ?" – прокомментировал Марунич.
Он подчеркнул, что падение добычи означает рост импорта, и это будет газ "Газпрома".
"Можно сколько угодно повторять мантру об "энергетической независимости", но все эти безумные эксперименты с рентой в итоге закончатся просьбами к "Газпрому" дать газ", – убежден Марунич.
9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.