"Украина стремится прижаться к груди "Газпрома". Марунич назвал решение повысить ренту на газ в Украине "суицидальным"

Дмитрий Марунич: Все эти безумные эксперименты с рентой в итоге закончатся просьбами к "Газпрому" дать газ Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

"И в России трезво видят и понимают, что Украина сама стремится обратно прижаться к любящей груди "Газпрома". Иначе как трактовать суицидальное решение повысить ренту на собственный газ?" – прокомментировал Марунич.

Он подчеркнул, что падение добычи означает рост импорта, и это будет газ "Газпрома".

"Можно сколько угодно повторять мантру об "энергетической независимости", но все эти безумные эксперименты с рентой в итоге закончатся просьбами к "Газпрому" дать газ", – убежден Марунич.