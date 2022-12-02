Для перехода на плановые графики отключения света в Украине уйдут недели – ДТЭК

Такой прогноз 2 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Чтобы перейти на плановые отключения, а у нас сейчас действуют и плановые, и аварийные, нужно добавить в систему больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, которые были остановлены или повреждены после [последней] атаки [России по энергообъектам Украины]… Над этим работаем, частично часть блоков уже работает... Напоминаю также, что температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно больше, чем даже было 10 дней назад", – сказал Сахарук.
По его мнению, Украина сможет выйти на плановые графики отключения электроэнергии в ближайшие недели.
"Речь идет, к сожалению, не о днях, а о неделях", – резюмировал Сахарук.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.