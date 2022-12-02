Для перехода на плановые графики отключения света в Украине уйдут недели – ДТЭК

В Украине сейчас действуют и плановые, и аварийные графики отключения света, отметил Сахарук Фото: EPA

Такой прогноз 2 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Чтобы перейти на плановые отключения, а у нас сейчас действуют и плановые, и аварийные, нужно добавить в систему больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, которые были остановлены или повреждены после [последней] атаки [России по энергообъектам Украины]… Над этим работаем, частично часть блоков уже работает... Напоминаю также, что температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно больше, чем даже было 10 дней назад", – сказал Сахарук.

По его мнению, Украина сможет выйти на плановые графики отключения электроэнергии в ближайшие недели.

"Речь идет, к сожалению, не о днях, а о неделях", – резюмировал Сахарук.