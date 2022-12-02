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Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления Украины – Шмыгаль

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В Украине потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40 50%, отметил Шмыгаль
В Украине потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40–50%, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Приоритетом правительства в настоящее время является быстрое восстановление энергетической системы Украины и противодействие террористическим атакам России против нее.

Об этом 2 декабря на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.  

По словам Шмыгаля, с начала войны энергетики провели аварийные работы и частично восстановили электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами России подстанциях – 88% от всех поврежденных объектов.

Также были проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередачи, добавил премьер.

"На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения — облэнерго — доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей – предприятий и жилищного сектора – обеспечиваются на 40–50%", – сказал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/5639056172841365/

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Теги: Россия, Украина, авария, правительство, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, восстановление
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