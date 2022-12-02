Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления Украины – Шмыгаль

В Украине потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40–50%, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 2 декабря на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, с начала войны энергетики провели аварийные работы и частично восстановили электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами России подстанциях – 88% от всех поврежденных объектов.

Также были проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередачи, добавил премьер.

"На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения — облэнерго — доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей – предприятий и жилищного сектора – обеспечиваются на 40–50%", – сказал Шмыгаль.