Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления Украины – Шмыгаль

Об этом 2 декабря на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
По словам Шмыгаля, с начала войны энергетики провели аварийные работы и частично восстановили электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами России подстанциях – 88% от всех поврежденных объектов.
Также были проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередачи, добавил премьер.
"На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения — облэнерго — доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей – предприятий и жилищного сектора – обеспечиваются на 40–50%", – сказал Шмыгаль.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.