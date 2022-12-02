"Может стать хорошим примером". Резников прокомментировал петицию об отключении света посольству РФ в Чехии

"Пришло время террористическому государству попробовать собственное лекарство, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины", – отметил он.
Министр назвал инициативу по отключению электричества и воды посольству России в Праге отличной и отметил, что ему приятно видеть, что петиция уже набрала более 10 тыс. голосов.
"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", – добавил Резников.
It’s great to see that the petition has already got 10 000+ votes.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022
This initiative could be a good example for our partner states in Europe and across the world.
Петиция, предлагающая отключить электричество и воду зданию российского посольства в Чехии, появилась 29 ноября. По состоянию на 2 декабря ее подписали 10 596 человек.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
30 ноября от электроэнергии отключены 6 млн украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.