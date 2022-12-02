"Может стать хорошим примером". Резников прокомментировал петицию об отключении света посольству РФ в Чехии

Резников считает, что россиянам стоит почувствовать себя на месте украинцев Фото: EPA

"Пришло время террористическому государству попробовать собственное лекарство, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины", – отметил он.

Министр назвал инициативу по отключению электричества и воды посольству России в Праге отличной и отметил, что ему приятно видеть, что петиция уже набрала более 10 тыс. голосов.

"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", – добавил Резников.

It’s great to see that the petition has already got 10 000+ votes.

This initiative could be a good example for our partner states in Europe and across the world. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Петиция, предлагающая отключить электричество и воду зданию российского посольства в Чехии, появилась 29 ноября. По состоянию на 2 декабря ее подписали 10 596 человек.