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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может стать хорошим примером". Резников прокомментировал петицию об отключении света посольству РФ в Чехии

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Резников считает, что россиянам стоит почувствовать себя на месте украинцев
Резников считает, что россиянам стоит почувствовать себя на месте украинцев
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал чешскую петицию "Погасим посольство России в Праге". Об этом он написал в Twitter 2 декабря.

"Пришло время террористическому государству попробовать собственное лекарство, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины", – отметил он.

Министр назвал инициативу по отключению электричества и воды посольству России в Праге отличной и отметил, что ему приятно видеть, что петиция уже набрала более 10 тыс. голосов.

"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", – добавил Резников.

Петиция, предлагающая отключить электричество и воду зданию российского посольства в Чехии, появилась 29 ноября. По состоянию на 2 декабря ее подписали 10 596 человек.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

30 ноября от электроэнергии отключены 6 млн украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

Теги: Чехия, электричество, водоснабжение, петиция, посольство РФ, электроэнергия, Алексей Резников, война России против Украины
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