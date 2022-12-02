Чешский Сенат одобрил обучение украинских военных в Чехии

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов.

До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.

Верхняя палата также поддержала решение отправить чешских военных для обучения украинцев в других странах Евросоюза. На эту миссию Чехия сможет выделить до 55 инструкторов.

16 ноября инициативу обучения украинских военных поддержало правительство Чехии.