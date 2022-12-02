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Чешский Сенат одобрил обучение украинских военных в Чехии

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Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов
Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сенат Чехии одобрил проведение учений для украинских военнослужащих на территории страны. Об этом 1 декабря сообщило Radio Prague International.

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов.

До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.

Верхняя палата также поддержала решение отправить чешских военных для обучения украинцев в других странах Евросоюза. На эту миссию Чехия сможет выделить до 55 инструкторов.

16 ноября инициативу обучения украинских военных поддержало правительство Чехии

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Украина, Чехия, военные, ВСУ, война России против Украины, учения, Евросоюз, Сенат Чехии
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