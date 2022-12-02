Чешский Сенат одобрил обучение украинских военных в Чехии

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов.
До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.
Верхняя палата также поддержала решение отправить чешских военных для обучения украинцев в других странах Евросоюза. На эту миссию Чехия сможет выделить до 55 инструкторов.
16 ноября инициативу обучения украинских военных поддержало правительство Чехии.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").