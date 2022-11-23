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Президент Хорватии не дал согласия на обучение украинских военных в рамках миссии ЕС

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Миланович заявил, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в миссии "неясны и необосонованы"
Миланович заявил, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в миссии "неясны и необосонованы"
Фото: EPA

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался дать предварительное согласие на участие военнослужащих хорватских вооруженных сил в миссии ЕС, организующей подготовку и обучение украинских военнослужащих. Об этом говорится на сайте президента Хорватии.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич отправил Милановичу письмо с просьбой дать ему предварительное согласие на законопроект об участии военнослужащих вооруженных сил Хорватии в миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине.

Миланович отказался давать согласие, объясняя это тем, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в этой миссии "неясны и необосонованы".

Также, по словам хорватского президента, у министра обороны нет полномочий инициировать запрос об учебной миссии. Это могут делать только президент, правительство и парламент.

Кроме того, Миланович отметил, что в прилагаемом проекте решения конкретно не указана ни деятельность, которую будут осуществлять военные хорватской армии за рубежом, ни действия или меры, которые будут осуществлять военнослужащие Вооруженных сил Украины на территории Хорватии.

Еще одна причина отказа состоит в том, что Украина формально не внесена в перечень союзников Республики Хорватия, войска которых могут проходить и прибывать на учебу в страну, как это предусмотрено конституцией и законами.

"Президент республики считает, что по вышеуказанным причинам не соблюдены условия для принятия во внимание указанного письма министра обороны для принятия решения о даче или не даче предварительного согласия", – говорится в заявлении.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: армия, война, Хорватия, миссия, Европейский союз, ВСУ, война России против Украины, Зоран Миланович
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