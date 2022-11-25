В Польше канадские военные начали обучение украинских саперов

Привлечено около 40 инструкторов.

"Сегодня около 40 военнослужащих вооруженных сил Канады начали преподавать первый курс для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на обнаружении, обезвреживании взрывчатки и ее уничтожении", – написала Ананд.

Она подчеркнула, что Канада поддерживает Украину в борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России.

"Эти навыки спасут жизни и помогут украинцам защитить свой народ", – добавила министр.

These skills will save lives and help Ukrainians defend their nation. Canada stands with Ukraine, as its heroic armed forces continue to fight against Russia’s illegal and unjustifiable invasion. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022

Канада также продолжила обучающую миссию для украинских военных в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года. Она стартовала еще в 2015 году, за это время канадские инструкторы обучили более 34 тыс. украинцев "тактике боя и передовым военным навыкам".