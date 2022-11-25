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В Польше канадские военные начали обучение украинских саперов

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Ананд сообщила о начале новой учебной миссии для украинцев
Ананд сообщила о начале новой учебной миссии для украинцев
Фото: EPA

Канадские военные начали вести в Польше специализированный курс для украинских саперов. Об этом сообщила в Twitter 24 ноября министр обороны Канады Анита Ананд.

Привлечено около 40 инструкторов. 

"Сегодня около 40 военнослужащих вооруженных сил Канады начали преподавать первый курс для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на обнаружении, обезвреживании взрывчатки и ее уничтожении", – написала Ананд.

Она подчеркнула, что Канада поддерживает Украину в борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России.

"Эти навыки спасут жизни и помогут украинцам защитить свой народ", – добавила министр. 

Канада также продолжила обучающую миссию для украинских военных в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года. Она стартовала еще в 2015 году, за это время канадские инструкторы обучили более 34 тыс. украинцев "тактике боя и передовым военным навыкам".

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.

14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.

В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд – в виде военной помощи.

16 ноября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 34 млн канадских долларов ($25,3 млн). 

Теги: Польша, Канада, взрывчатка, саперы, война России против Украины, разминирование, Анита Ананд
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