В Польше канадские военные начали обучение украинских саперов

Привлечено около 40 инструкторов.
"Сегодня около 40 военнослужащих вооруженных сил Канады начали преподавать первый курс для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на обнаружении, обезвреживании взрывчатки и ее уничтожении", – написала Ананд.
Она подчеркнула, что Канада поддерживает Украину в борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России.
"Эти навыки спасут жизни и помогут украинцам защитить свой народ", – добавила министр.
These skills will save lives and help Ukrainians defend their nation. Canada stands with Ukraine, as its heroic armed forces continue to fight against Russia’s illegal and unjustifiable invasion.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022
Канада также продолжила обучающую миссию для украинских военных в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года. Она стартовала еще в 2015 году, за это время канадские инструкторы обучили более 34 тыс. украинцев "тактике боя и передовым военным навыкам".
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.
В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд – в виде военной помощи.
16 ноября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 34 млн канадских долларов ($25,3 млн).